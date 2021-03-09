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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Чергове засідання РНБО відбудеться 12 березня – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував проведення чергового засідання, яке відбудеться 12 березня.

Чергове засідання РНБО відбудеться 12 березня – Данілов

Про це він повідомив на прес-конференції форуму Україна 30. Культура. Медіа. Туризм 9 березня.

 – У п’ятницю 12 березня пройде чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня, а саме 1 березня, ми з президентом Володимиром Зеленським погодили список запитань, які обговорюватимуться, – сказав Данілов.

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За словами Олексія Данілова, наради РНБО проходять в плановому режимі. Тому раз на тиждень або раз місяць за необхідності нарада РНБО збиратиметься, аби розглянути вкрай необхідні для країни питання.

Секретар РНБО також зазначив, що до початку засідання у п’ятницю ніхто з журналістів не отримає інформації про можливі санкції та осіб, зокрема Ігоря Коломойського і Оксані Марченко, й інших питаннях, які будуть розглядатися на нараді.

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