Чергове засідання РНБО відбудеться 12 березня – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував проведення чергового засідання, яке відбудеться 12 березня.

Про це він повідомив на прес-конференції форуму Україна 30. Культура. Медіа. Туризм 9 березня.

– У п’ятницю 12 березня пройде чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня, а саме 1 березня, ми з президентом Володимиром Зеленським погодили список запитань, які обговорюватимуться, – сказав Данілов.

За словами Олексія Данілова, наради РНБО проходять в плановому режимі. Тому раз на тиждень або раз місяць за необхідності нарада РНБО збиратиметься, аби розглянути вкрай необхідні для країни питання.

Секретар РНБО також зазначив, що до початку засідання у п’ятницю ніхто з журналістів не отримає інформації про можливі санкції та осіб, зокрема Ігоря Коломойського і Оксані Марченко, й інших питаннях, які будуть розглядатися на нараді.