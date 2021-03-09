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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Долар та євро подешевшали: курс валют в Україні 9 березня

9 березня курс долара і євро в Україні трохи втратив свої позиції. Факти ICTV розповідають, який зараз курс валют в Україні.

Долар та євро подешевшали: курс валют в Україні 9 березня

Станом на вівторок, 9 березня 2021 року, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 27,70 грн/1$.

Американська валюта трохи подешевшала, в п’ятницю 5 березня курс був 27,75 грн/1$, тобто на 5 копійок більше.

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Нацбанк також встановив курс євро на рівні 33,07 грн/1€. Валюта зараз коштує на 33 копійки менше у порівнянні з п’ятницею 5 березня.

Курс валют НБУ на 9 березня 2021

  • $1 – 27,70 грн;
  • €1 – 33,07 грн;
  • 1 польський злотий – 7,22 грн;
  • 10 російських рублів – 3,71 грн.

Курс валют НБУ на 9 березня 2021 в Україні

Курс долара у 2021 році

В Україні курс долара та євро змінюється щодня, фінансисти припускають, що це відбувається через пандемію коронавірусу та карантин у світі.

Міністерство економіки України прогнозує, що у 2021 році курс долара буде 28,6 грн/1$. Детальніше про курс долара та євро в Україні читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.

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