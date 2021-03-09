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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Інфляція в Україні з початку року прискорилася на 2,3% – що подорожчало

В Україні за рік темпи інфляції на споживчому ринку зросли на 7,5%. За місяць (січень 2021 – лютий 2021) ціни на споживчому ринку зросли на 1%.

бюджет

З початку року зростання відбулося на 2,3%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Вартість продуктів харчування в середньому підвищилася на 2,2%.

Які товари подорожчали в лютому

  • олія – 7,6%;
  • овочі – 6,3%;
  • цукор – 5,5%;
  • фрукти – 3,5%;
  • макаронні вироби – 2,8%.

На 0,5% піднялися ціни на медичні послуги, на 7,3% на мастила та паливо для транспорту. Ціни на сигарети та спритне підвищилися на 1,3%: на алкоголь – на 1,4%, тютюнові вироби – на 1,3%.

Водночас знизилися ціни на одяг та взуття – на 3,5%, а також на природний газ –  на 6,6%.

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Інфляція у 2020 році

У 2020 році інфляція в Україні прискорилася на 5%. Найбільше зросла вартість тютюнових та алкогольних виробів – на понад 10%.

Водночас зниження цін сталося на ринку одягу та взуття. Детальніше про темпи інфляції в Україні у 2020 році читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Держстат

Фото: Depositphotos

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