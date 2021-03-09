В Україні за рік темпи інфляції на споживчому ринку зросли на 7,5%. За місяць (січень 2021 – лютий 2021) ціни на споживчому ринку зросли на 1%.
З початку року зростання відбулося на 2,3%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Вартість продуктів харчування в середньому підвищилася на 2,2%.
Які товари подорожчали в лютому
- олія – 7,6%;
- овочі – 6,3%;
- цукор – 5,5%;
- фрукти – 3,5%;
- макаронні вироби – 2,8%.
На 0,5% піднялися ціни на медичні послуги, на 7,3% на мастила та паливо для транспорту. Ціни на сигарети та спритне підвищилися на 1,3%: на алкоголь – на 1,4%, тютюнові вироби – на 1,3%.
Водночас знизилися ціни на одяг та взуття – на 3,5%, а також на природний газ – на 6,6%.
Інфляція у 2020 році
У 2020 році інфляція в Україні прискорилася на 5%. Найбільше зросла вартість тютюнових та алкогольних виробів – на понад 10%.
Водночас зниження цін сталося на ринку одягу та взуття. Детальніше про темпи інфляції в Україні у 2020 році читайте у матеріалі Фактів ICTV.