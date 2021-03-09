Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на 9 березня у Києві за добу виявили 201 новий випадок коронавірусу.
Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 142 517 людей.
За день сім людей померло від вірусу, загалом – 2 792. Одужало за час пандемії 96 330 осіб.
Хто захворів:
- 95 жінок віком від 21 до 90 років;
- 87 чоловіків віком від 18 до 87 років;
- сім дівчаток від 2 до 16 років;
- 12 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (73), Деснянському (37) та в Шевченківському (24) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.