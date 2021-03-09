Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на 9 березня у Києві за добу виявили 201 новий випадок коронавірусу.

Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 142 517 людей.

За день сім людей померло від вірусу, загалом – 2 792. Одужало за час пандемії 96 330 осіб.

Хто захворів:

95 жінок віком від 21 до 90 років;

87 чоловіків віком від 18 до 87 років;

сім дівчаток від 2 до 16 років;

12 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (73), Деснянському (37) та в Шевченківському (24) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: