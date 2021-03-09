Медична система Прикарпаття на межі краху і жорсткий локдаун через британський штам Covid-19 в Естонії – Факти ICTV зібрали головні новини про пандемію за 9 березня.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що медична система міста близька до цілковитого колапсу через поширення коронавірусу та попросив у голови ОДА віддати для хворих ще один поверх кардіологічного відділення.

За словами Марцінківа, в Івано-Франківську фіксується найбільша захворюваність і смертність від коронавірусу за весь час пандемії.

У Львівській області також погіршилася ситуація з ліжками у лікарнях, за два тижні заповненість місць для хворих на коронавірус зросла на 20%.

Загальна заповненість лікарень сягає 50%, повідомив голова Львівської ОДА Орест Чемерис.

На Закарпатті через напружену епідситуацію для працівників критичної інфраструктури організують спецперевезення.

Три українські легкоатлетки інфікувалися коронавірусом на чемпіонаті Європи в Польщі.

– Ми намагатимемося і все робитимемо для того, щоб якомога швидше їх забрати. Сподіваюся, що через п’ять днів будуть вже негативні тести. Але за правилами, які там встановлені, вони мають провести там десять днів, – сказав тренер спортсменок В’ячеслав Тиртишнік.

Коронавірус у світі

В Естонії через стрімке поширення британського штаму Covid-19 запроваджують локдаун на місяць, обмеження почнуть діяти вже з завтрашнього дня.

– Британський штам вірусу знайдено в 98% проаналізованих тестів. Ми вирішили закрити країну, – заявила прем’єр-міністр країни Кая Каллас.

Австрія тимчасово припиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca після смерті 49-річної жінки через два дні після щеплення.

Представники Національного управління безпеки системи охорони здоров’я Австрії запевняють, що зв’язку між вакцинацією та смертю немає, і цей захід було вжито як запобіжний.

У Таїланді іноземцям, вакцинованим від Covid-19, дозволять дотримуватись карантину 7 днів замість 14.

Для цього щеплення має бути зроблене не раніше ніж за два тижні до перетину кордону, але не пізніше трьох місяців до подорожі.

Вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що незадоволений темпами вакцинації в Україні.

За словами Степанова, МОЗ мало вийти на 10 тис. щеплень за добу вже наприкінці минулого тижня, але поки що вдається робити трохи більше 3 тис.

9 березня проведуть селекторну нараду з головами обласних адміністрацій, представниками Офісу президента та директорами департаментів МОЗ.

За минулу добу в Україні прищепили лише 1 171 особу, а за весь час першу дозу вакцини отримали вже 19 118 осіб.