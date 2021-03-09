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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Мороз у квітні і похолодання у травні: якою буде погода весною 2021

В Україні весна у 2021 році буде холодною та пізньою, а морозів варто очікувати навіть у квітні. Прохолодна погода збережеться після Великодня, яке святкуватимуть 2 травня.

Мороз у квітні і похолодання у травні: якою буде погода весною 2021

Про це повідомив синоптик Леонід Горбань.

За його словами, у березні буде мороз, та й на початку квітня очікується мінусова температура. Також Леонід Горбань зазначив, що перші два місяці весни будуть доволі холодними, і така погода збережеться до Великодня.

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 – На початку квітня прораховується нічний мінус, температура повітря становитиме від -1 до -3 градусів. Середина квітня буде більш прохолодною, а останній тиждень другого місяця весни буде також вітряний, прохолодний та з дощем, – розповідає Горбань.

Окрім того синоптик зазначив, що розраховувати на ранню весну не варто. У травні також не буде спеки. Після великодніх свят очікується декілька хвиль похолодання.

Погода на березень

Погода у березні 2021 року, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, буде в межах середніх багаторічних значень.

Зокрема, середня місячна температура першого місяця весни коливатиметься в межах 0 +6 градусів.

Джерело: Апостроф

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