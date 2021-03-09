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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Мовне питання не на часі, українська – повністю захищена – Зеленський

В Україні одна державна мова, закріплена в Конституції, – українська. Тому мовне питання наразі не на часі, оскільки українська мова повністю захищена державою.

Мовне питання не на часі, українська – повністю захищена – Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму Україна 30. Культура. Медіа. Туризм.

– Всі, хто порушує питання національності, мови, церкви – це люди, які хочуть “хайпонути” з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства. Я вважаю, що питання мови зараз не на часі, бо українська мова повністю захищена.

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Також Володимир Зеленський додав: якщо той чи інший закон не подобається депутатам, то потрібно говорити про це, але повинен бути громадський діалог, а не відразу розпочинати парламентську роботу.

З липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову. Він визначає, що єдиною державною мовою в Україні є українська.

Вона обов’язкова для органів державної влади і громадських сфер. Тому українською мовою повинні володіти громадяни, високопосадовці, адвокати, медики, керівники ВНЗ, судді, депутати.

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