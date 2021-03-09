У Лук’янівському СІЗО виявили низку порушень

У державній установі Київський слідчий ізолятор (Лук’янівське СІЗО) засуджені живуть у абсолютній антисанітарії, безкоштовно працюють та сплять на підлозі через нестачу місць.
Так, під час повторного моніторингового візиту виявили низку порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими.
Більшість камер не забезпечені якісним штучним освітленням, мають надлишкову заґратованість вікон, а стіни вологі і покриті грибком.
Окрім того, через відсутність вентиляції і куріння в камерах в’язні не можуть дихати свіжим повітрям, а бокси збірного відділення не опалюються.
У засуджених не вистачає спальних місць, тому вони змушені спати по черзі, або ж на підлозі камери.
Також в Офісі омбудсмена заявили про порушення адміністрацією СІЗО прав в’язнів на зв’язок із зовнішнім світом. Зокрема, засудженим до арешту не надають телефонні дзвінки, а засудженим до довічного ув’язнення надають лише у вихідні та святкові дні.
Виявили і випадки безоплатної праці засуджених. Так, вони виконували ремонтні роботи та функції з господарського обслуговування СІЗО безкоштовно.
Платні камери в Україні
В Україні запровадили камери з підвищеним комфортом. За відбування покарання у таких умовах засудженим необхідно буде заплатити.
Детальніше про запровадження в Україні камер з підвищеним комфортом читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Офіс омбудсмена