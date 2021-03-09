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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

На стінах грибок, в’язні сплять на підлозі: у Лук’янівському СІЗО виявили порушення

У державній установі Київський слідчий ізолятор (Лук’янівське СІЗО) засуджені живуть у абсолютній антисанітарії, безкоштовно працюють та сплять на підлозі через нестачу місць.

Лук'янівське СІЗо

Так, під час повторного моніторингового візиту виявили низку порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими.

Більшість камер не забезпечені якісним штучним освітленням, мають надлишкову заґратованість вікон, а стіни вологі і покриті грибком.

Окрім того, через відсутність вентиляції і куріння в камерах в’язні не можуть дихати свіжим повітрям, а бокси збірного відділення не опалюються.

У засуджених не вистачає спальних місць, тому вони змушені спати по черзі, або ж на підлозі камери.

Також в Офісі омбудсмена заявили про порушення адміністрацією СІЗО прав в’язнів на зв’язок із зовнішнім світом. Зокрема, засудженим до арешту не надають телефонні дзвінки, а засудженим до довічного ув’язнення надають лише у вихідні та святкові дні.

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Виявили і випадки безоплатної праці засуджених. Так, вони виконували ремонтні роботи та функції з господарського обслуговування СІЗО безкоштовно.

  • У Лук’янівському СІЗО виявили низку порушень
  • У Лук’янівському СІЗО виявили низку порушень
  • У Лук’янівському СІЗО виявили низку порушень
  • У Лук’янівському СІЗО виявили низку порушень
  • У Лук’янівському СІЗО виявили низку порушень
  • У Лук’янівському СІЗО виявили низку порушень
На стінах грибок, в’язні сплять на підлозі: у Лук’янівському СІЗО виявили порушення / 3 фотографии

Платні камери в Україні

В Україні запровадили камери з підвищеним комфортом. За відбування покарання у таких умовах засудженим необхідно буде заплатити.

Детальніше про запровадження в Україні  камер з підвищеним комфортом читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс омбудсмена

Фото: Getty Images

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