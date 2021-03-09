PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Нові штами Covid-19 вражають нервову систему, нирки і печінку – Степанов

Британський та південноафриканський штами коронавірусу здатні вражати центральну нервову систему, нирки і печінку.

Нові штами Covid-19 вражають нервову систему, нирки і печінку – Степанов

Про це під час щоденного брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Такий перебіг хвороби, за його словами, зупинив послаблення карантинних обмежень у низці країн світу.

– Цей штам коронавірусу відрізняється коротким інкубаційним періодом, 1-3 дні, втричі більшою заразністю, зменшенням частки без симптомів або легких форм захворювання та, на жаль, високою смертністю, – повідомив міністр.

У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 зразки з Івано-Франківської області належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.

Читайте
Настає найскладніший етап: Голубовська про різке зростання важких хворих на Covid-19

Важкі форми коронавірусу в Україні

На минулих брифінгах Максим Степанов пояснив, чому важкий перебіг Covid-19 в Україні зустрічається дедалі частіше.

Мутації Covid-19 можуть давати нову клінічну картину: зараз у багатьох пацієнтів аналізи у нормі, однак пацієнт перебуває в тяжкому стані.

Не менш важливою причиною міністр назвав невчасні звернення хворих до лікарів.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору