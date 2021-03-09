Британський та південноафриканський штами коронавірусу здатні вражати центральну нервову систему, нирки і печінку.

Про це під час щоденного брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Такий перебіг хвороби, за його словами, зупинив послаблення карантинних обмежень у низці країн світу.

– Цей штам коронавірусу відрізняється коротким інкубаційним періодом, 1-3 дні, втричі більшою заразністю, зменшенням частки без симптомів або легких форм захворювання та, на жаль, високою смертністю, – повідомив міністр.

У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 зразки з Івано-Франківської області належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.

Важкі форми коронавірусу в Україні

На минулих брифінгах Максим Степанов пояснив, чому важкий перебіг Covid-19 в Україні зустрічається дедалі частіше.

Мутації Covid-19 можуть давати нову клінічну картину: зараз у багатьох пацієнтів аналізи у нормі, однак пацієнт перебуває в тяжкому стані.

Не менш важливою причиною міністр назвав невчасні звернення хворих до лікарів.