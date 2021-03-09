Коронавірус в Україні 9 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 9 березня на коронавірус в Україні захворіла 3 261 особа. Загалом за весь час пандемії було зафіксовано 1 410 061 випадок Сovid-19.

Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.

За добу в Україні подолали коронавірусну хворобу 975 осіб, загалом – 1 199 229. Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли за день 76 українців, за весь час пандемії зафіксували 27 204 летальних випадки.

За минулу добу було здійснено 18 207 тестувань, зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у Києві (201).

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 201 випадок;

Вінницька область – 460 випадків;

Волинська область – 62 випадки;

Дніпропетровська область – 151 випадок;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 71 випадок;

Закарпатська область – 195 випадків;

Запорізька область – 13 випадків;

Івано-Франківська область – 433 випадки;

Київська область – 162 випадки;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 351 випадок;

Миколаївська область – 151 випадок;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 69 випадків;

Тернопільська область – 97 випадків;

Харківська область – 196 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Хмельницька область – 8 випадків;

Черкаська область – 28 випадків;

Чернівецька область – 409 випадків;

Чернігівська область – 37 випадків.

Коронавірус в Україні

8 березня на коронавірус в Україні інфікувалось 5 572 українця. Зокрема, захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники. Госпіталізація знадобилася 2 136 інфікованим.

Одужало 1 734 особи, 106 людей не змогли подолати хворобу.

За добу зробили 23 227 тестувань. Зокрема, методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101.