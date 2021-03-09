Коронавірус в Україні 9 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Одужало менше 1 тис.: за добу в Україні 3 261 новий випадок коронавірусу

Станом на ранок 9 березня на коронавірус в Україні захворіла 3 261 особа. Загалом за весь час пандемії було зафіксовано 1 410 061 випадок Сovid-19.

карантин

Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.

За добу в Україні подолали коронавірусну хворобу 975 осіб, загалом – 1 199 229. Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли за день 76 українців, за весь час пандемії зафіксували 27 204 летальних випадки.

Читайте
У Закарпатській області через Covid-19 прогнозують колапс медичної системи

За минулу добу було здійснено 18 207 тестувань, зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у Києві (201).

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 201 випадок;
  • Вінницька область – 460 випадків;
  • Волинська область – 62 випадки;
  • Дніпропетровська область – 151 випадок;
  • Донецька область – 23 випадки;
  • Житомирська область – 71 випадок;
  • Закарпатська область – 195 випадків;
  • Запорізька область – 13 випадків;
  • Івано-Франківська область – 433 випадки;
  • Київська область – 162 випадки;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 14 випадків;
  • Львівська область – 351 випадок;
  • Миколаївська область – 151 випадок;
  • Одеська область – 63 випадки;
  • Полтавська область – 7 випадків;
  • Рівненська область – 53 випадки;
  • Сумська область – 69 випадків;
  • Тернопільська область – 97 випадків;
  • Харківська область – 196 випадків;
  • Херсонська область – 2 випадки;
  • Хмельницька область – 8 випадків;
  • Черкаська область – 28 випадків;
  • Чернівецька область – 409 випадків;
  • Чернігівська область – 37 випадків.

Коронавірус в Україні 9 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус в Україні

8 березня на коронавірус в Україні інфікувалось 5 572 українця. Зокрема, захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники. Госпіталізація знадобилася 2 136 інфікованим.

Одужало 1 734 особи, 106 людей не змогли подолати хворобу.

За добу зробили 23 227 тестувань. Зокрема, методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору