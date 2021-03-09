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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Перший нардеп в Україні отримав щеплення проти коронавірусу

Перший депутат Верховної Ради України вакцинувався проти коронавірусу. Щеплення отримав нардеп Олексій Гончаренко.

Коронавірус, вакцинація в Україні

Його вакцинували вакциною від Covishield 9 березня в Одесі.

– За спеціальною програмою після медиків залишками вакцинують громадських діячів для популяризації вакцинації. У мене неодноразово запитували, чи буду я вакцинуватися. Ось, друзі, дотримався слова, – повідомив Олексій Гончаренко на своєму офіційному каналі у Telegram.

Він також розмістив знімок, яким підтвердив факт вакцинації.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні з 24 лютого проходить вакцинація проти коронавірусу.

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Першими у країні вакцинують медиків. Залишки вакцин отримують громадські діячі, які так популяризують імунізацію серед українців.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Гончаренко

Фото: Depositphotos

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