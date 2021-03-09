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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Найвища смертність з початку пандемії: мер Івано-Франківська просить ОДА про допомогу

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що через коронавірус медична система міста наближається до колапсу.

Найвища смертність з початку пандемії: мер Івано-Франківська просить ОДА про допомогу

У своєму Facebook він звернувся до голови Івано-Франківської ОДА, аби для розміщення важкохворих пацієнтів віддали ще один поверх кардіоцентру.

За словами мера, наразі Івано-Франківськ фіксує найбільшу захворюваність і смертність від коронавірусу за весь час пандемії.

– Наповненість медичних закладів – понаднормова. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали. Лише обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей, – йдеться у повідомленні.

Станом на 9 березня в Івано-Франківській області виявили 69 921 випадок коронавірусу, з яких за минулу добу – 433.

Через Covid-ускладнення в області померло 1 292 особи.

Кризова ситуація на Закарпатті

Починаючи з 8 березня, Закарпаття опинилося у червоній зоні карантину.

Тут щодня виявляють близько 500 нових хворих, а реанімації переповнені, важкохворим не вистачає кисню.

Найближчими днями влада планує облаштувати додаткові ліжко-місця. Проте ситуації це не рятує, адже майже усі госпіталізовані у тяжкому стані.

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