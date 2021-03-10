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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Судді на з’їзді обрали трьох членів Вищої ради правосуддя

9 березня 2021 року під час чергового з’їзду суддів України обрали трьох членів Вищої Ради правосуддя.

Судді на з’їзді обрали трьох членів Вищої ради правосуддя

Ними стали Болотін Сергій Миколайович – суддя Хмельницького апеляційного суду (за нього віддали 148 голосів), Саліхов Віталій Валерійович – суддя Київського апеляційного суду (151 голос) та Суховий Валерій Григорович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду (147 голосів). Кожен з них склав присягу члена ВРП.

До бюлетеня для повторного таємного голосування щодо обрання члена ВРП також включили Панасюка Олександра Сергійовича – суддю Вінницького апеляційного суду та Плахтій Інну Борисівну – суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області. Голосуватимуть за них 10 березня 2021 року.

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15 березня 2021 року закінчуються повноваження у членів ВРП, яких обрали за квотою XIV позачергового з’їзду суддів України, що відбувся 15 березня 2017 року. З цієї причини на з’їзді обирають нових членів Вищої ради правосуддя.

12 штатів США подали в суд на Байдена

У США 12 штатів подали позов на президента Джо Байдена через його кліматичний указ, що передбачає повернення країни до Паризької кліматичної угоди.

Указ Байдена стосується загального зниження парникових газів в США за рахунок федеральних регуляторів, хоча у Конституції йдеться про право кожного штату розв’язувати такі питання самостійно.

Заявники підтвердили, що указ Джо Байдена порушує принцип поділу влади США, а його реалізація призведе до сотень мільярдів або трильйонів доларів збитків.

Джерело: Вища рада правосуддя

Фото: Pixabay

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