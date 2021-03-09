У скільки обійшлося лікування одного пацієнта з Covid-19 у 2020 Україні

У 2020 році на стаціонарне лікування пацієнтів від коронавірусу було витрачено 11 млрд грн.

Також виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Андрій Віленський додав, що на лікування одного пацієнта було витрачено в середньому 45 тис. бюджетних коштів.

— Ми витратили на стаціонарне лікування пацієнтів з Covid-19 11 млрд грн. За ці кошти у стаціонарі у 2020 році пролікувалися 250 тис. пацієнтів, тобто на одного пацієнта держава виділила та заплатила 45 тис. грн. Це великі кошти. Це не в інтенсивній терапії, а у стаціонарі, – розповів він.

Віленський зазначив також, що витрати можуть бути різними.

— Якщо хворий просто у стаціонарі, то витрати на його лікування можуть складати 2-10 тис. грн, а якщо у відділенні інтенсивної терапії або реанімації – 100 тис. Але в середньому – це 45 тис. грн, – додав Віленський.

Адаптивний карантин

В Україні оновили показники регіонів щодо поширення коронавірусу. Чотири області потрапили до червоної зони, у помаранчевій – дев’ять.

Станом на 9 березня до червоної зони потрапили такі області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Київ залишається у помаранчевій зоні карантину.