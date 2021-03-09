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Факти / Україна
Марія Степанюк |

У скільки обійшлося лікування одного пацієнта з Covid-19 у 2020 Україні

У 2020 році на стаціонарне лікування пацієнтів від коронавірусу було витрачено 11 млрд грн.

У скільки обійшлося лікування одного пацієнта з Covid-19 у 2020 Україні

Також виконувач обов’язків голови Національної служби здоров’я України Андрій Віленський додав, що на лікування одного пацієнта було витрачено в середньому 45 тис. бюджетних коштів.

— Ми витратили на стаціонарне лікування пацієнтів з Covid-19 11 млрд грн. За ці кошти у стаціонарі у 2020 році пролікувалися 250 тис. пацієнтів, тобто на одного пацієнта держава виділила та заплатила 45 тис. грн. Це великі кошти. Це не в інтенсивній терапії, а у стаціонарі, – розповів він.

Віленський зазначив також, що витрати можуть бути різними.

— Якщо хворий просто у стаціонарі, то витрати на його лікування можуть складати 2-10 тис. грн, а якщо у відділенні інтенсивної терапії або реанімації – 100 тис. Але в середньому – це 45 тис. грн, – додав Віленський.

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Адаптивний карантин

В Україні оновили показники регіонів щодо поширення коронавірусу. Чотири області потрапили до червоної зони, у помаранчевій – дев’ять.

Станом на 9 березня до червоної зони потрапили такі області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Київ залишається у помаранчевій зоні карантину.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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