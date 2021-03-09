Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac, розробником якої є фармацевтична компанія Sinovac Biotech.

Про це повідомила українська фармацевтична компанія Лекхім. Вона виступає уповноваженим представником китайського партнера.

АТ Лекхім уклала контракт з Міністерством охорони здоров’я на постачання 1,9 млн доз вакцини Sinovac Biotech. Перша партія очікується уже у березні.

Загалом Лекхім доставить 5 млн доз препарату.

Ефективність вакцини Sinovac

Ефективність вакцини Sinovac, якою будуть прищеплювати українців, склала 83,5%. Про це свідчать результати фінального етапу випробувань препарату.

У ньому дослідили реакцію на вакцину понад 10 тис. пацієнтів. Крім того, випробування показали, що вакцина Sinovac запобігає ускладненню коронавірусу.