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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Україна зареєструвала китайську вакцину Sinovac

Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac, розробником якої є фармацевтична компанія Sinovac Biotech.

вакцина Sinovac Biotech

Про це повідомила українська фармацевтична компанія Лекхім. Вона виступає уповноваженим представником китайського партнера.

АТ Лекхім уклала контракт з Міністерством охорони здоров’я на постачання 1,9 млн доз вакцини Sinovac Biotech. Перша партія очікується уже у березні.

Загалом Лекхім доставить 5 млн доз препарату.

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Ефективність вакцини Sinovac

Ефективність вакцини Sinovac, якою будуть прищеплювати українців, склала 83,5%. Про це свідчать результати фінального етапу випробувань препарату.

У ньому дослідили реакцію на вакцину понад 10 тис. пацієнтів. Крім того, випробування показали, що вакцина Sinovac запобігає ускладненню коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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