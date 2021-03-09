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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В українських школах запровадять уроки медіаграмотності

Президент Володимир Зеленський вважає, що у школах необхідно запровадити уроки медіаграмотності, щоб відрізняти правду від брехні.

Фейкові новини

Про це глава держави заявив під час форуму Україна 30. Культура. Медіа. Туризм. Також він повідомив, що і старших людей варто навчати інформаційної гігієни.

— Уроки медіаграмотності повинні з’явитися у шкільній програмі.  Також ми маємо навчити наших батьків, дідусів та бабусь, що таке інформаційна гігієна, фейки і пропаганда, та як кількома реченнями чи словами хтось може керувати розумом та серцями — запевнив президент.

За його словами, Україна перебуває на передовій боротьби з пропагандою. Окрім того, Зеленський раніше пропонував створити в країні Центр протидії дезінформації.

Глава держави вважає, що в майбутньому він має стати так званим міжнародним хабом у протидії дезінформації та пропаганді.

На думку президента, жоден центр не впорається сам проти багатомільярдних бюджетів, зокрема Кремля. Тому кожен з нас має навчитись вмикати критичне мислення, відрізняти правду від фейків, обходити стороною інформаційні звалища.

Зеленський додав, що важливо перевіряти будь-яку інформацію в декількох джерелах, шукати першоджерело та зберігати холодну голову.

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Також Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом в Україні запрацює Центр протидії дезінформації.

Він наголосив, що новий інститут зможе стати надійним центром протидії фейкам в інформаційних конфліктах.

Фото: Depositphotos

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