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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Зеленський: Наша відповідь на Covid-19 – вакцинація, а не локдаун

В Україні необхідно збільшити темпи вакцинації від Covid-19, залучивши мобільні бригади та ресурси інших відомств, окрім МОЗ, заявив на традиційній селекторній нараді президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський

– Найправильнішою відповіддю на зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих, – наголосив глава держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у свою чергу, повідомив, що МВС вже підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть у проведенні вакцинації.

А міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що його відомство надалі активно проводить перемовини щодо отримання Україною вакцин від коронавірусу.

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Водночас у МОЗ поки незадоволені темпами вакцинації, оскільки не вдалося вийти на 10 тис. щеплень на добу. Нині ж йдеться про трохи більше 3 тис. вакцинацій.

Починаючи з 24 лютого, вакцину від Covid-19 в Україні отримали 19 118 осіб.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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