Зеленський відвідає Вільнюс для участі в конференції з питань реформ в Україні

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати четверту Конференцію з питань реформ в Україні, яку через пандемію коронавірусу перенесли з 2020 на 2021 рік. Захід відбудеться у Вільнюсі, столиці та найбільшому місті Литви.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

– Глава держави із задоволенням приїде до Литви, щоб обговорити поступ в українських реформах та підтримку України з боку європейських партнерів, – розповів політик.

За його словами, Україна продемонструвала значний прогрес у реформах. Наприклад, Президент Європейської ради Шарль Мішель відзначив судову та банківську реформи, а також зміни в агропромисловому секторі. Ігор Жовкла також наголосив, що держава проводить роботу для поглиблення інтеграції України з Європейським Союзом.

– Багато залежить від України, але не все. Ми дійсно розраховуємо на підтримку Брюсселя та держав – членів ЄС. До речі, роль Литви дуже важлива, бо я сподіваюся, що Литва має одностайну підтримку членства України в ЄС та НАТО, – зазначив Жовква.

Інтерв’ю Юлії Мендель

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю, в якому розповіла, скільки заробляє на посаді та чи планує Зеленський вдруге балотуватися на посаду президента.

Юлія Мендель зазначила, що нині заробляє менше, ніж отримувала на попередньому місці роботи. Нещодавно вона придбала у кредит автомобіль марки Suzuki, раніше у неї був Fiat. Читайте головні тези інтерв’ю Юлії Мендель на сайті Факти ICTV.