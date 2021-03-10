Після аварії українського автобуса поблизу польського міста Кашице в лікарнях залишається 22 громадяни України. За добу двоє пацієнтів виписали – у попередній день кількість українців у польських медзакладах складала 24 особи.

Станом двох пацієнтів все ще залишається складним. Ситуацію контролює Міністерство закордонних справ України.

Всього у транспортному засобі перебувало 55 пасажирів і двоє водіїв. 24 українці за сприяння консулів уже повернулися додому.

Тіла загиблих готують для транспортації в Україну. Жертвами стали три жінки та двоє чоловіків – усі вони уродженці різних регіонів.

ДТП з українцями у Польщі

Смертельна ДТП з українцями у Польщі сталася у ніч на 6 березня. Автобус з українськими номерами врізався в огорожу, перекинувся і впав у кювет.

Внаслідок аварії померли п’ять громадян України, ще 35 отримали травми різного ступеня. Одному з водіїв висунули звинувачення.