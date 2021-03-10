Станом на середу, 10 березня, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 27,74 грн/1$. Порівняно з 9 числом американська валюта трішки здорожчала, раніше курс був 27,70 грн/1$.

А ось євро здешевшав, курс у середу – 32,97 грн/1€, у вівторок – 33,07 грн/1€.

Польський злотий порівняно з українською гривнею трішки здешевшав.

Російський рубль 10 березня зміцнився.

Курс валют НБУ на 10 березня 2021 року:

$1 – 27,7431 грн;

€1 – 32,9741 грн;

1 польський злотий – 7,1873 грн;

10 російських рублів – 3,7483 грн.

Курс долара

Останнім часом курс долара в Україні мінливий, американська валюта щодня змінює свою вартість.

Але різниця у вартості долара незначна. Національний банк України постійно інформує про новий курс.

Детальніше про курс долара в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.