Станом на середу, 10 березня, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 27,74 грн/1$. Порівняно з 9 числом американська валюта трішки здорожчала, раніше курс був 27,70 грн/1$.
А ось євро здешевшав, курс у середу – 32,97 грн/1€, у вівторок – 33,07 грн/1€.
Польський злотий порівняно з українською гривнею трішки здешевшав.
Російський рубль 10 березня зміцнився.
Курс валют НБУ на 10 березня 2021 року:
- $1 – 27,7431 грн;
- €1 – 32,9741 грн;
- 1 польський злотий – 7,1873 грн;
- 10 російських рублів – 3,7483 грн.
Курс долара
Останнім часом курс долара в Україні мінливий, американська валюта щодня змінює свою вартість.
Але різниця у вартості долара незначна. Національний банк України постійно інформує про новий курс.
Детальніше про курс долара в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.