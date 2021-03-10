Глава Національного банку України Кирило Шевченко заразився коронавірусом.

Про це Кирило Шевченко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Політик розповів, що через захворювання нині перебуває на самоізоляції. За його словами, він нормально почувається та зберігає оптимізм.

– Сподіваюсь на швидке одужання та повернення в offline (спілкування наживу, – Ред.) життя, – зазначив у пості Шевченко.

Нацбанк зосередиться на збереженні екології

Національний банк України планує розробити низку заходів щодо збереження екології та навколишнього середовища. Глава НБУ Кирило Шевченко розповів, що вірить у філософію Greenpeace.

Її основна суть – разом змінювати світ та захищати екологію. За його словами, НБУ вже почав переводити документи у цифровий формат. У планах – перевести всі фінансові системи на цифрові носії. Таким чином можна зменшити використання паперу та прискорити фінансові процеси.