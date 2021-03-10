Коли вакцина Pfizer прибуде в Україну – прогноз ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прогнозує прибуття в Україну партії вакцини Pfizer/BionTech від коронавірусу найближчими тижнями.

Про це він заявив під час онлайн-дискусії на тему Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік.

– Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer найближчими тижнями, – зазначив Єрмак.

Він також сказав, що на сьогодні вакцинація від коронавірусу в Україні цілком контрольована.

У березні 2021 року Україна має отримати 117 тис. доз препарату Pfizer/BioNtech.

Це буде друга вакцина від коронавірусу, яку використовуватиме Україна. Нині з 24 лютого триває вакцинація препаратом AstraZenecа від завод Serum Institute, що в Індії.

Зокрема, станом на 10 березня за добу щеплено 4 362 людини, а від початку кампанії – 23 480.