PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Коли вакцина Pfizer прибуде в Україну – прогноз ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прогнозує прибуття в Україну партії вакцини Pfizer/BionTech від коронавірусу найближчими тижнями.

вакцина проти коронавірусу Pfizer і BionTECH

Про це він заявив під час онлайн-дискусії на тему Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік.

– Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer найближчими тижнями, – зазначив Єрмак.

Він також сказав, що на сьогодні вакцинація від коронавірусу в Україні цілком контрольована.

Читайте
Вакцинація в Україні проходить утричі повільніше, ніж планувалося - Радуцький

У березні 2021 року Україна має отримати 117 тис. доз препарату Pfizer/BioNtech.

Це буде друга вакцина від коронавірусу, яку використовуватиме Україна. Нині з 24 лютого триває вакцинація препаратом AstraZenecа від завод Serum Institute, що в Індії.

Зокрема, станом на 10 березня за добу щеплено 4 362 людини, а від початку кампанії – 23 480.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору