Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на 10 березня у Києві за добу виявили 644 нові випадки коронавірусу.

Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 143 161 людини.

За день 17 осіб померло від вірусу, загалом – 2 809. Одужало за час пандемії 96 686 осіб, з них за останню добу – 356.

Хто захворів:

330 жінок віком від 18 до 90 років;

265 чоловіків віком від 18 до 94 років;

21 дівчинка від 1 до 17 років;

28 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (116), Оболонському (85) та в Дарницькому (79) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: