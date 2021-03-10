Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на 10 березня у Києві за добу виявили 644 нові випадки коронавірусу.
Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 143 161 людини.
За день 17 осіб померло від вірусу, загалом – 2 809. Одужало за час пандемії 96 686 осіб, з них за останню добу – 356.
Хто захворів:
- 330 жінок віком від 18 до 90 років;
- 265 чоловіків віком від 18 до 94 років;
- 21 дівчинка від 1 до 17 років;
- 28 хлопчиків від 1 до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (116), Оболонському (85) та в Дарницькому (79) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.