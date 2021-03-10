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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Лідирує Донецька область: скільки українців вакцинувалися від Covid-19

Першу дозу вакцини від Covid-19 станом на ранок 10 березня отримали 23 480 українців. Протягом минулої доби, 9 березня, мобільні бригади прищепили 4 362 людини.

вакцинація в Україні

Вакцинація в Україні – статистика у регіонах

Лідером за кількістю щеплень наразі є Донецька область. За добу там прищепили 660 осіб, а за весь час – 3 134.

Найменше вакцинованих наразі на Сумщині – там ін’єкції зробили лише 430 людям.

  • Вінницька область – +330;
  • Волинська область – +160;
  • Дніпропетровська область – +260;
  • Донецька область – +660;
  • Житомирська область – +50;
  • Закарпатська область – +90;
  • Запорізька область – +60;
  • Івано-Франківська область – +72;
  • Київська область – +320;
  • Кіровоградська область – +140;
  • Луганська область – +220;
  • Львівська область – +140;
  • м. Київ – +100;
  • Миколаївська область – +70;
  • Одеська область – +180;
  • Полтавська область – +230;
  • Рівненська область – +110;
  • Сумська область – +80;
  • Тернопільська область – +180;
  • Харківська область – +130;
  • Херсонська область – +150;
  • Хмельницька область – +110;
  • Чернівецька область – +40;
  • Чернігівська область – +90;
  • Черкаська область – +390.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні

Станом на 10 березня МОЗ України підтвердило 6 377 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли понад 1,4 млн українців.

За добу побороти хворобу вдалося 5 687 пацієнтам, загалом одужали 1 204 916 осіб. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

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