Першу дозу вакцини від Covid-19 станом на ранок 10 березня отримали 23 480 українців. Протягом минулої доби, 9 березня, мобільні бригади прищепили 4 362 людини.
Вакцинація в Україні – статистика у регіонах
Лідером за кількістю щеплень наразі є Донецька область. За добу там прищепили 660 осіб, а за весь час – 3 134.
Найменше вакцинованих наразі на Сумщині – там ін’єкції зробили лише 430 людям.
- Вінницька область – +330;
- Волинська область – +160;
- Дніпропетровська область – +260;
- Донецька область – +660;
- Житомирська область – +50;
- Закарпатська область – +90;
- Запорізька область – +60;
- Івано-Франківська область – +72;
- Київська область – +320;
- Кіровоградська область – +140;
- Луганська область – +220;
- Львівська область – +140;
- м. Київ – +100;
- Миколаївська область – +70;
- Одеська область – +180;
- Полтавська область – +230;
- Рівненська область – +110;
- Сумська область – +80;
- Тернопільська область – +180;
- Харківська область – +130;
- Херсонська область – +150;
- Хмельницька область – +110;
- Чернівецька область – +40;
- Чернігівська область – +90;
- Черкаська область – +390.
Скільки хворих на коронавірус в Україні
Станом на 10 березня МОЗ України підтвердило 6 377 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли понад 1,4 млн українців.
За добу побороти хворобу вдалося 5 687 пацієнтам, загалом одужали 1 204 916 осіб. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.