Першу дозу вакцини від Covid-19 станом на ранок 10 березня отримали 23 480 українців. Протягом минулої доби, 9 березня, мобільні бригади прищепили 4 362 людини.

Вакцинація в Україні – статистика у регіонах

Лідером за кількістю щеплень наразі є Донецька область. За добу там прищепили 660 осіб, а за весь час – 3 134.

Найменше вакцинованих наразі на Сумщині – там ін’єкції зробили лише 430 людям.

Вінницька область – +330;

Волинська область – +160;

Дніпропетровська область – +260;

Донецька область – +660;

Житомирська область – +50;

Закарпатська область – +90;

Запорізька область – +60;

Івано-Франківська область – +72;

Київська область – +320;

Кіровоградська область – +140;

Луганська область – +220;

Львівська область – +140;

м. Київ – +100;

Миколаївська область – +70;

Одеська область – +180;

Полтавська область – +230;

Рівненська область – +110;

Сумська область – +80;

Тернопільська область – +180;

Харківська область – +130;

Херсонська область – +150;

Хмельницька область – +110;

Чернівецька область – +40;

Чернігівська область – +90;

Черкаська область – +390.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні

Станом на 10 березня МОЗ України підтвердило 6 377 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли понад 1,4 млн українців.

За добу побороти хворобу вдалося 5 687 пацієнтам, загалом одужали 1 204 916 осіб. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.