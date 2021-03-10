Мінсоцполітики назвало середній розмір субсидії в лютому

Близько 3 млн домогосподарств отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір субсидії у лютому склав 1 483 гривні.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що середній відсоток обов’язкової плати за ЖКП становить близько 10% сукупного доходу отримувачів субсидій.

Окрім того, розмір обов’язкового платежу не змінюється при зростанні цін і тарифів на послуги, оскільки залежить від доходу, а от розмір субсидії — збільшується.

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Близько 40% отримувачів субсидії становлять домогосподарства з середньомісячним доходом на одну особу, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму, ще майже 40% — домогосподарства з доходом на одну особу від одного до півтора прожиткових мінімумів в розрахунку на місяць, 17 % — з доходом від півтора до двох прожиткових мінімумів.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава продовжуватиме надавати субсидії українцям, які не можуть сплачувати за комунальні послуги.

Також він пропонує розширити коло отримувачів субсидій та створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

Джерело: Мінсоцполітика