На Сумщині чоловік незаконно перетнув російсько-український кордон з 20 голубами. Однак правоохоронцям він розповів, що пішов шукати собаку, який утік від нього, а голубів знайшов випадково.

43-річний українець, який живе поблизу кордону, приніс дві картонні коробки з 20 декоративними голубами.

Птахи були обкільцьовані. На цих кільцях зазначені номери, а також мітка RUS SRSG 2020, що свідчить про належність до Союзу російських спортсменів-голубоводів.

Прикордонники затримали чоловіка на держкордоні поблизу села Гаврилова Слобода Середино-Будського району.











На кордоні затримали чоловіка, який ніс із Росії у коробках спортивних голубів / 3 фотографии

Затриманий пояснив правоохоронцям, що начебто пішов шукати собаку, який втік від нього у бік кордону, але заблукав і знайшов ящики з декоративними голубами.

Однак прикордонники встановили, що чоловік незаконно перетнув українсько-російський кордон туди й назад. Також вони припускають, що цих голубів використовували у змаганнях.

Контрабандисти перевозили іноземців через кордон

Служба безпеки України затримала три організовані групи, які переправляли нелегалів в Україну та Євросоюз.

Охочими були іноземці, які перебувають у країні нелегально, представники кримінального середовища й підозрювані злочинці в Україні та за кордоном. Вартість перенаправлення становила $1,5 тис. з кожної людини.