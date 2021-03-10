PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

На Закарпатті антирекорд смертей від початку пандемії

На Закарпатті антирекорд смертей від Covid-19 за добу від початку пандемії – 9 березня в лікарнях померли 20 пацієнтів.

коронавирус больница лікарня

Закарпатська обласна державна адміністрація повідомляє, що станом на 10 березня в області зафіксовано 399 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше хворих виявлено в Ужгороді – 79 осіб.

Читайте
За добу одужали понад 5 тис. осіб: коронавірус в Україні 10 березня

Наразі завантаженість ліжок для хворих на коронавірус становить 83%. Загалом в області виділено 2460 місць для лікування коронавірусної інфекції, їх забезпеченість киснем – 64,9%.

Наразі Закарпатська область перебуває у червоній зоні адаптивного карантину.

Коронавірус в Україні

За останню добу в Україні підтвердили 6 377 нових випадків інфікування коронавірусом, найбільше – у Києві, Одеській та Вінницькій областях.

Загалом станом на 10 березня в країні зафіксовано 1 416 438 випадків Covid-19.

Джерело: Закарпатська ОДА

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка