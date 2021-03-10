На Закарпатті антирекорд смертей від Covid-19 за добу від початку пандемії – 9 березня в лікарнях померли 20 пацієнтів.

Закарпатська обласна державна адміністрація повідомляє, що станом на 10 березня в області зафіксовано 399 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше хворих виявлено в Ужгороді – 79 осіб.

Наразі завантаженість ліжок для хворих на коронавірус становить 83%. Загалом в області виділено 2460 місць для лікування коронавірусної інфекції, їх забезпеченість киснем – 64,9%.

Наразі Закарпатська область перебуває у червоній зоні адаптивного карантину.

Коронавірус в Україні

За останню добу в Україні підтвердили 6 377 нових випадків інфікування коронавірусом, найбільше – у Києві, Одеській та Вінницькій областях.

Загалом станом на 10 березня в країні зафіксовано 1 416 438 випадків Covid-19.

Джерело: Закарпатська ОДА