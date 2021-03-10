Рожкова двічі на тиждень спілкується з Шевченком, але не комунікує з ним

Катерина Рожкова заявила в інтерв’ю, що вона продовжує ігнорувати свого шефа Кирила Шевченка попри щотижневу роботу з ним на засіданнях правління через Zoom.

– У нас правління відбувається регулярно в Zoom – два рази на тиждень. Тому два рази на тиждень на правлінні в Zoom ми бачимося. Крім того, є комітети фінансової стабільності, монетарні комітети, вони теж дистанційні. У межах колегіальних органів.

Також вона додала, що спілкується з Шевченком під час обговорення питань.

– Якщо виникають якісь питання і я щось коментую, він щось коментує, це не означає, що ми комунікуємо з ним.

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Після відпустки у серпні минулого року Катерина Рожкова перестала спілкуватися з очільником НБУ, про що зізналася в інтерв’ю Лізі. “Ми не спілкуємося більше місяця”, – говорила вона. Після того, як вона отримала догану від Ради НБУ, вона подала в суд на весь Нацбанк, але не звільнилася з нього і продовжує отримувати зарплату.

У 2019 доходи Катерини Рожкової, згідно з її деклараціями, склали понад 4 млн грн, сукупні готівкові заощадження – більше 8 млн грн.

Догана Рожковій

У жовтні 2020 року Рада Національного банку України оголосила про догану Катерині Рожковій – заступнику голови НБУ Кирила Шевченка.

Недовіру також висловили ще одному заступнику Дмитру Сологубу. Причина – недотримання кодексів етичної поведінки Нацбанку та правил внутрішнього порядку.

Джерело: НВ