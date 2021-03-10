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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Стало відомо, коли вакцина Sinovac прибуде в Україну

Вакцина від коронавірусу біофармацевтичної компанії Sinovac Boitech прибуде в Україну до кінця березня 2021 року.

вакцинація

У першій партії буде 700 тис. доз вакцини. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Згідно з інформацією від Лекхіма (компанії-посередника, яка об’єднує підприємства фармацевтичної галузі, – Ред.), попередньо перші 700 тис. доз очікуються до кінця березня, – повідомив Степанов.

Першу партію вакцини CoronaVac повинні були доставити в Україну не пізніше 7 березня. Однак постачальник не виконав умови договору, за що йому загрожує штраф.

Вакцина Sinovac

Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech. Згідно з дослідженнями, ефективність китайської вакцини Sinovac склала 83,5%. Про це свідчать результати фінального етапу випробувань препарату. У ньому досліджували реакцію на вакцину понад 10 тис. людей. Випробування також показали, що вакцина Sinovac запобігає ускладненням коронавірусу.

Фармацевтична компанія-посередник Лекхім уклала контракт з Міністерством охорони здоров’я на постачання 1,9 млн доз препарату. Перша партія повинна прибути у березні 2021 року. Компанія повинна доставити в Україну 5 млн доз препарату.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Pixabay

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