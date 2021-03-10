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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Святкувала 8 березня: у Вінниці нетвереза жінка забула 6-річного сина на зупинці

8 березня у Вінниці жінка у стані алкогольного сп’яніння забула малолітнього сина на зупинці транспорту. 32-річна вінничанка повернулася додому, а відсутність дитини виявила через кілька годин.

Вінниця дитина поліця

Жінка не змогла самостійно розшукати 6-річного сина, тому звернулася до поліції. Протягом години правоохоронці прочісували місцеві вулиці. Хлопчика знайшли у дворі, неподалік від зупинки, де його залишила матір. Він намагався самостійно дійти додому.

Дитину зрештою повернули бабусі, а на матір склали адміністративний протокол за невиконання обов’язків з виховання та розпиття алкоголю у заборонених місцях. За це жінка може сплатити штраф.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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