Ціни на продукти стабілізуються в кінці березня – Шмигаль

Уряд домовляється з торговими мережами про те, щоб вони збалансували ціни на продукти. Тому прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що ціни на соціальні товари і продукти стабілізуються вже в кінці березня.

За словами Шмигаля, у країні триває прискорення інфляційних процесів. Уряд щодня оцінює дані про ціни на соціальні товари і продукти, які ростуть найбільше.

— Уже зараз можу сказати, що зростання цін відбувається через об’єктивні чинники, але також фіксуємо спроби монопольних змов і маніпуляцій, — сказав він.

Наразі Кабмін веде переговори з ключовими групами виробників і торгових мереж щодо збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни.

— Стабілізація цін відбудеться в кінці березня. Для нашого уряду довгостроковим пріоритетом в сфері соціальної політики є не регулювання цін, а збільшення соціальних стандартів, — запевнив прем’єр.

В Україні за рік темпи інфляції на споживчому ринку зросли на 7,5%. За січень – лютий ціни на споживчому ринку зросли на 1%.

З початку року зростання відбулося на 2,3%. Вартість продуктів харчування в середньому підвищилася на 2,2%.

Найбільше подорожчали соняшникова олія, овочі, цукор (на 7,6-5,5%). Водночас знизилися ціни на одяг та взуття – на 3,5%, а також на природний газ – на 6,6%.

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