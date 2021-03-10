У Чернівцях мобільна бригада інспекторів виписала найбільший в Україні штраф за порушення маскового режиму в червоній зоні карантину.

Штраф становитиме від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів, а отримає його продовольчий магазин на вулиці Сторожинецькій, відвідувачі та продавці якого нехтували масковим режимом.

Раніше інспектори Держпродспоживслужби складали протокол на суму штрафу до 425 грн.

– Прецеденту ще як такого не було. Протоколу ще не було і роз’яснень з Головного Управління з Києва нам ще не надавали. Тому вчора ми самостійно розробили матеріал і склали перший такий протокол, – повідомляє голова Держпродспоживслужби Чернівецької області Анжела Косован.

Наразі неоподатковуваний мінімум в Україні для адміністративних та кримінальних правопорушень становить 1 135 грн.

Адаптивний карантин

Кабінет міністрів розширив список обмежень червоної зони, через стрімке поширення Covid-19.

Обмеження стосуватимуться роботи громадського транспорту. Регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів опиняються під забороною, крім транзитних перевезень.

Джерело: АСС