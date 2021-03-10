У Києві та семи областях України поріг госпіталізацій хворих на Covid-19 перевищує допустиму норму – 60 на 100 тис. населення.

Найбільше хворих на коронавірус в лікарнях Івано-Франківської області. Там показник перевищує норму більше ніж удвічі. Значне перевищення норми і у Вінницькій та Чернівецькій областях.

Найвищі показники госпіталізацій зафіксовано в таких регіонах:

Івано-Франківська область – 132,8,

Вінницька область – 111,5,

Чернівецька область – 89,1,

Закарпатська область – 86,5,

Житомирська область – 82,8,

м. Київ – 68,8.

Миколаївська область – 68,1,

Хмельницька область – 63,4.

Станом на 9 березня до червоної зони потрапили чотири області – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

У помаранчевій зоні опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області.

Решта регіонів залишаються в жовтій зоні, а саме: Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

Коронавірус в Україні 10 березня

Станом на 10 березня в Україні госпіталізували 1 904 хворих на коронавірус. За добу захворіли 6 377 осіб, зокрема 263 медпрацівники та 309 дітей. За весь час пандемії в Україні зафіксовано 1 416 438 випадків Covid-19.

Детальніше про коронавірус в Україні 10 березня читайте в матеріалі Фактів ICTV.