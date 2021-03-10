МОЗ України придбав понад 6,5 млн експрес-тестів на антиген до коронавірусу. 4,312 млн з них вже розподілили і доправили до регіональних медустанов країни.

Про це 10 березня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, ще понад 1,873 млн експрес-тестів доправлять до медустанов незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб-підприємців, у яких є контракт з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) і які проводять попередню діагностику коронавірусу.

Також 358,625 тис. експрес-тестів надішлють до пунктів тестування на КПВВ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, у Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Коронавірус в Україні

У березні 2021 року в Україні погіршилася ситуація з коронавірусом.

У низці регіонів фіксують зростання числа нових випадків хвороби.

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