Україна приєдналась до спільної заяви Великої Британії, Канади та Швеції щодо збиття Іраном літака МАУ рейсу PS752.

– Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, багато з яких летіли додому на канікули або поверталися на навчання. Ми продовжуємо оплакувати цю трагічну втрату, – зазначили на сайті МЗС.

У лютому спеціальні доповідачі оприлюднили лист до уряду Ірану, в якому виклали низку звинувачень. Найголовніше – під час трагедії порушили право на життя 176 людей. Проте в Ірані не відповіли на цей лист.

Таким чином країни закликають Іран надати вичерпний звіт про причини, які призвели до цієї катастрофи. Водночас Україна закликає припинити переслідування сімей жертв трагедії.

Літак МАУ

Канада вивчає аудіозапис, на якому невідома людина обговорює те, що знищення рейсу PS752 літака МАУ могло бути навмисним актом.

За словами особи на записі, є тисячі варіантів пояснити трагедію з літаком, і одним з них може бути навмисний напад на нього. Крім того, на записі стверджують, що представники влади Ірану можуть ніколи не розкрити правду щодо катастрофи.

8 січня 2020 року Іран збив літак МАУ двома ракетами. Через це загинули всі 176 людей на борту. Серед них було 11 громадян України.