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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Укрзалізниця змінила графік потягів для червоної зони – як курсуватимуть

Приміські і регіональні потяги курсуватимуть в чотирьох областях, які потрапили до червоної зони карантину, за зміненим графіком.

потяг укрзалізниця

Зокрема, через червоний рівень епіднебезпеки тимчасово призупинений рух приміських потягів:

  • № 6418/6417 Ходорів — Івано-Франківськ — Ходорів;
  • № 6425/6426 Стрий — Івано-Франківськ — Стрий;
  • № 6431/6434 Івано-Франківськ — Коломия — Івано-Франківськ,
  • № 6437/6438 Івано-Франківськ — Коломия — Івано-Франківськ;
  • № 6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта — Івано-Франківськ;
  • № 6403/6404 Івано-Франківськ — Рахів — Івано-Франківськ;
  • № 6452/6451 Коломия — Заліщики — Коломия;
  • № 6442/6441 Коломия — Ворохта — Коломия;
  • № 6472/6471 Коломия — Вадул-Сірет — Коломия;
  • регіонального потяга № 702/701 Львів – Чернівці – Львів.

У Житомирській області тимчасово не курсуватимуть регіональні потяги № 887/888-№890/889 Коростень — Вінниця — Коростень і № 877/878 Коростень — Житомир.

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Крім того, з 7 березня заборонено посадку і висадку пасажирів у межах Житомирської області на регіональні потяги:

  • № 867 Київ — Жмеринка на станціях Попільня, Брівки, Чорнорудка;
  • № 868 Жмеринка — Київ на станціях Білосілля, Чорнорудка, Брівки, Попільня;
  • № 885 Київ — Рівне на станціях Чернявка, Попільня, Харліївка, Брівки, Чорнорудка, Білосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разіне, Гордіївна, Печанівка, Колодяжний, Миропіль;
  • № 870 Шепетівка – Київ на станціях Миропіль, Колодяжний, Печанівка, Гордіївна, Разіне, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Брівки, Попільня.

У Закарпатській області з 8 березня не курсує тільки потяг № 821/822 Львів — Ужгород — Львів. Електрички у регіоні не змінювали розклад.

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин. Він передбачає поділ на червону, помаранчеву і жовту карантинні зони.  Детально з поділом на зони карантину можна ознайомитися у нашому матеріалі.

Джерело: Укрзалізниця

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