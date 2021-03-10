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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

В Івано-Франківську відкриють додатковий Covid-госпіталь

В Івано-Франківську відкриють додатковий госпіталь для людей, хворих на коронавірус. Попередньо потрібно до двох діб, щоб підготувати приміщення, в якому можна приймати пацієнтів.

В Івано-Франківську відкриють додатковий Covid-госпіталь

Госпіталь розгорнуть на базі Міської поліклініки №2, яка перебуває за адресою вулиця Довга, 42 в Івано-Франківську. Планується, що зранку 11 березня збереться комісія з надзвичайних ситуацій, яка розробить додатковий госпіталь.

За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, такі кроки необхідні для подолання коронавірусу.

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Наразі із запитом на госпіталізацію звертається 60-70 пацієнтів щодня, водночас як виписується 25-30 людей.

Коронавірус в Івано-Франківську

Міський голова Руслан Марцінків розповів, що через коронавірус в Івано-Франківську медична система міста наближається до колапсу. Наразі у місті фіксують найбільшу захворюваність та смертність від коронавірусу за весь час пандемії.

Станом на 10 березня в Івано-Франківській області зафіксували 70 423 хворих на коронавірус, за минулу добу додалося 502 нових випадків захворювання. Через Covid-ускладнення в області померли 1 308 людей. Наразі у місті хворіють на коронавірус 17 504 українців.

Джерело: Руслан Марцінків

Фото: Pexels

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