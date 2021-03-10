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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В Україні довідку про вакцинацію від коронавірусу видаватимуть безкоштовно

Українці зможуть безкоштовно отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації від коронавірусу для перетину кордону.

карантин в Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що довідку видаватимуть безкоштовно після дворазового введення вакцини.

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Він пояснив, що є міжнародні медико-санітарні правила та додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

— Наразі жодних інших паспортів ми не впроваджуємо, — додав Ляшко.

Загалом у світі зроблено 312 млн щеплень проти коронавірусу.

Паспорти вакцинації

Євросоюз хоче запровадити паспорти про проведення вакцинації проти коронавірусу.

Там планують вказувати дані про щеплення, тест й те, чи одужала людина після хвороби.

Детальніше про запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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