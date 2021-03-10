В Україні довідку про вакцинацію від коронавірусу видаватимуть безкоштовно

Українці зможуть безкоштовно отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації від коронавірусу для перетину кордону.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що довідку видаватимуть безкоштовно після дворазового введення вакцини.

Він пояснив, що є міжнародні медико-санітарні правила та додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

— Наразі жодних інших паспортів ми не впроваджуємо, — додав Ляшко.

Загалом у світі зроблено 312 млн щеплень проти коронавірусу.

Паспорти вакцинації

Євросоюз хоче запровадити паспорти про проведення вакцинації проти коронавірусу.

Там планують вказувати дані про щеплення, тест й те, чи одужала людина після хвороби.

Детальніше про запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.