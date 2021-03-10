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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Вакцинація в Україні від Covid-19 йде не за планом – Степанов назвав причини

Однією з причин, які завадили вийти на 10 тис. щеплень від коронавірусу на добу, було те, що в деяких регіонах ще не повністю запрацювали мобільні бригади. Хоча вони вже сформовані та пройшли навчання.

вакцинація, вакцина, щеплення

Водночас у деяких областях через різні причини мобільна бригада відпрацювала тільки один медзаклад. Так пояснив ситуацію з вакцинацією міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми провели нараду з головами ОДА, бо це їх відповідальність. Координаторами є директори департаментів охорони здоров’я. Їм поставлене завдання не просто вийти на ті цифри, про які ми говорили, а надолужили ту кількість щеплень, яку не зробили, – зазначив міністр.

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Також він додав, що за добу одна мобільна бригада повинна зробити щонайменше 80 щеплень.

Напередодні Максим Степанов повідомив, що вакцинація від Covid-19 в Україні йде не за планом. Оскільки ще минулого тижня в країні планували робити 10 тис. щеплень на день.

Він зазначав, що незадоволений темпами вакцинації населення і найближчими днями має намір прискорити цей процес. Станом на 10 березня щеплення отримали понад 23 тис. українців.

Фото: Depositphotos

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