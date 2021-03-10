Високу смертність від Covid-19 на Закарпатті прогнозують ще тиждень

На Закарпатті 10 березня зафіксовано антирекорд смертей від Covid-19. В ОДА прогнозують, що така тенденція спостерігатиметься щонайменше протягом найближчого тижня.

Директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний пояснив це тяжким перебігом хвороби та браком місць у реанімаційних відділеннях.

– 20 померлих за добу – це дані насправді за понеділок. Я вам скажу, що на завтра за інформацією з лікарень області ми матимемо таку ж сумну цифру. І така тенденція зберігатиметься ще протягом тижня, як мінімум, – наголосив чиновник.

За його словами, якщо раніше до реанімації потрапляли хворі із сатурацією 80, то нині через нестачу місць таких пацієнтів лікують в палатах терапії, а в реанімаціях люди з сатурацією нижче 60 і навіть 40.

Пшеничний також наголосив, що існує гостра нестача медичних кадрів – на одного лікаря припадає до 20 хворих на коронавірус.

Станом на 10 березня зафіксовано антирекорд смертей від Covid-19 на Закарпатті за останні 24 години. В лікарнях регіону померли 20 пацієнтів.

Окрім того, за добу зафіксовано 399 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше хворих виявлено в Ужгороді – 79 осіб.