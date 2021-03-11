Якщо Україна не відмовиться від солідарної системи, то у країні настане справжній колапс. На одного пенсіонера – один працівник, щороку ця ситуація лише погіршується. Як забезпечити собі безбідну старість? Факти ICTV розповідають, як працює пенсійна реформа.

– Зараз проходить індексація пенсій для 8 млн громадян. В середньому підвищення пенсійної виплати складає понад 300 грн. Політика підвищення пенсій буде продовжуватися, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

На виплати пенсій цьогоріч держава витратить майже пів трлн грн. I половина цих грошей не з Пенсійного фонду, а з державного бюджету. Ці дотації щороку лише збільшуються, переконують експерти. Мовляв, демографічна ситуація у нас погіршується. Одного пенсіонера в нас утримує один працівник. У Європі це співвідношення один до трьох. Тож і великих виплат від держави людям пожилого віку чекати не варто.

– Якщо ми говоримо про збільшення пенсій, то для цього треба збільшувати кількість працівників і зарплати. А все це можливо лише за умов економічного зростання, – зазначає економіст Андрій Длигач.

Якщо не вдаватися до кардинальних змін, ситуація з виплатами пенсій лише погіршуватиметься. Держава зможе виплачувати лише мінімальну допомогу. Нині вона – майже 1,8 тис. грн. За словами експертів, країну може врятувати пенсійна реформа, зокрема накопичувальна система. Про неї говорять уже 15 років. Але так ніхто і не взявся за вкрай потрібні зміни, коли б українці самостійно могли відкладати собі на старість. У Мінсоцполітики вже розробили навіть відповідні документи про дворівневу систему – звичну солідарну та власне накопичувальну.

– Людина сама контролюватиме свої накопичення, вона зможе їх переводити, а коли в неї прийде пенсійний вік вона визначає: якщо сума невелика, то вона забере ці кошти одноразово, або розрахує гроші на 10 років, – зазначає міністр соціальної політики України Марина Лазебкіна.

Накопиченими коштами розпоряджатиметься не держава, а приватні пенсійні фонди. За десять останніх років, в Україні працює понад 20 таких установ. І щонайменше половини мільйона українців вже відкладають собі на достойну старість.

– Вже зараз національний банк дозволяє українцям інвестувати в цінні папери за кордоном. Ви можете в такий спосіб вже створювати власний пенсійний фонд. Держава зараз фактично відновила і відбудувала ефективну банківську систему, – зазначає економіст Андрій Длигач.

Та повністю відмовитися від солідарної пенсійної системи Україна не зможе. Принаймні наступні два десятиліття вона буде дворівневою. Щоб мати достойну пенсію, на неї потрібно відкладати з 35-40 років.

– Коли людина виходить на пенсію, то у неї буде і загальна солідарна пенсійна виплата, і виплата з її особистого пенсійного накопичувального рахунку. Ми зробимо таку систему та українські пенсіонери зможуть отримувати гідні виплати, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Та і від самого поняття пенсія в Україні відмовляться. Згодом це буде соціальна допомога від держави – даватимуть небагато, щоб на хліб вистачило. Друга частина залежатиме від вашого заробітку. Випробувати нову систему чиновники хочуть наступного року, принаймні поки що у тестовому режимі.

– Пропрацювати всю цю архітектуру і розробити всі підзаконні акти, регуляцію ринку, щоб у людей була довіра. Протестувати та з 1 січня 2023 року всіх спокійно перевести. Людині треба буде лише обрати накопичувальний фонд, – зазначає міністр соціальної політики України Марина Лазебкіна.

Але нині слово за парламентарями. Бо саме вони мають голосуванням визначити, коли Україна перейде на дворівневу пенсійну систему.

Накопичувальна система: хто не отримає другу пенсію

Накопичувальна пенсійна система, яка може запрацювати вже у 2021 році, не поширюватиметься на сьогоднішніх пенсіонерів та українців, які вийдуть на пенсію у найближчі 10 років.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, такий механізм нарахування пенсій має цікавити нині найбільш економічно активну категорію українців. Водночас політик наголосив, що значна її частина готова не платити ЄСВ і не розуміє, навіщо це потрібно.