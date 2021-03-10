Станом на 10 березня в Україні зафіксовано 1 416 438 випадків коронавірусу. За добу захворіли 6 377 осіб, зокрема 263 медпрацівники та 309 дітей. Госпіталізація знадобилася 1 904 пацієнтам.

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ на 10 березня

одужали 1 204 916 осіб, за добу – 5 687;

летальних випадків – 27 423, за добу – 219;

проведено тестувань 7 188 346, за добу – 64 126.

Поширення коронавірусу у регіонах

Найбільше випадків за добу зареєстровано у Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

м. Київ – +644;

Вінницька область – +575;

Волинська область – +125;

Дніпропетровська область – +226;

Донецька область – +118;

Житомирська область – +141;

Закарпатська область – +399;

Запорізька область – +218;

Івано-Франківська область – +502;

Київська область – +320;

Кіровоградська область – +31;

Луганська область – +74;

Львівська область – +523;

Миколаївська область – +229;

Одеська область – +586;

Полтавська область – +153;

Рівненська область – +173;

Сумська область – +50;

Тернопільська область – +148;

Харківська область – +270;

Херсонська область – +6;

Хмельницька область – +152;

Черкаська область – +151;

Чернівецька область – +533;

Чернігівська область – +30.

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Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація населення. Першими отримали щеплення медики та військові.

Наразі використовується препарат CoviShield від фармацевтичної компанії AstraZeneca. У березні Україна планує отримати вакцини інших виробників. Темпи імунізації населення втричі нижчі, ніж планувало МОЗ.

Чому вакцинація в Україні проходить не за планом, дивіться на Фактах ICTV.