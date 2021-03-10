Станом на 10 березня в Україні зафіксовано 1 416 438 випадків коронавірусу. За добу захворіли 6 377 осіб, зокрема 263 медпрацівники та 309 дітей. Госпіталізація знадобилася 1 904 пацієнтам.
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ на 10 березня
- одужали 1 204 916 осіб, за добу – 5 687;
- летальних випадків – 27 423, за добу – 219;
- проведено тестувань 7 188 346, за добу – 64 126.
Поширення коронавірусу у регіонах
Найбільше випадків за добу зареєстровано у Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.
- м. Київ – +644;
- Вінницька область – +575;
- Волинська область – +125;
- Дніпропетровська область – +226;
- Донецька область – +118;
- Житомирська область – +141;
- Закарпатська область – +399;
- Запорізька область – +218;
- Івано-Франківська область – +502;
- Київська область – +320;
- Кіровоградська область – +31;
- Луганська область – +74;
- Львівська область – +523;
- Миколаївська область – +229;
- Одеська область – +586;
- Полтавська область – +153;
- Рівненська область – +173;
- Сумська область – +50;
- Тернопільська область – +148;
- Харківська область – +270;
- Херсонська область – +6;
- Хмельницька область – +152;
- Черкаська область – +151;
- Чернівецька область – +533;
- Чернігівська область – +30.
Вакцинація в Україні
24 лютого в Україні розпочалася вакцинація населення. Першими отримали щеплення медики та військові.
Наразі використовується препарат CoviShield від фармацевтичної компанії AstraZeneca. У березні Україна планує отримати вакцини інших виробників. Темпи імунізації населення втричі нижчі, ніж планувало МОЗ.
Чому вакцинація в Україні проходить не за планом, дивіться на Фактах ICTV.