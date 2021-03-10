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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

За добу одужали понад 5 тис. осіб: коронавірус в Україні 10 березня

Станом на 10 березня в Україні зафіксовано 1 416 438 випадків коронавірусу. За добу захворіли 6 377 осіб, зокрема 263 медпрацівники та 309 дітей. Госпіталізація знадобилася 1 904 пацієнтам.

коронавірус, карантин, маска

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ на 10 березня

  • одужали 1 204 916 осіб, за добу – 5 687;
  • летальних випадків – 27 423, за добу – 219;
  • проведено тестувань 7 188 346, за добу – 64 126.

Поширення коронавірусу у регіонах

Найбільше випадків за добу зареєстровано у Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

  • м. Київ – +644;
  • Вінницька область – +575;
  • Волинська область – +125;
  • Дніпропетровська область – +226;
  • Донецька область – +118;
  • Житомирська область – +141;
  • Закарпатська область – +399;
  • Запорізька область – +218;
  • Івано-Франківська область – +502;
  • Київська область – +320;
  • Кіровоградська область – +31;
  • Луганська область – +74;
  • Львівська область – +523;
  • Миколаївська область – +229;
  • Одеська область – +586;
  • Полтавська область – +153;
  • Рівненська область – +173;
  • Сумська область – +50;
  • Тернопільська область – +148;
  • Харківська область – +270;
  • Херсонська область – +6;
  • Хмельницька область – +152;
  • Черкаська область – +151;
  • Чернівецька область – +533;
  • Чернігівська область – +30.
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Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація населення. Першими отримали щеплення медики та військові.

Наразі використовується препарат CoviShield від фармацевтичної компанії AstraZeneca. У березні Україна планує отримати вакцини інших виробників. Темпи імунізації населення втричі нижчі, ніж планувало МОЗ.

Чому вакцинація в Україні проходить не за планом, дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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