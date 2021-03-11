Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю хворих на Covid-19 є Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Чернівецька області та місто Київ.

Такий прогноз щодо розвитку пандемії коронавірусу зробила робоча група у Національній академії наук України.

Для розрахунку використовували математичне моделювання розвитку захворювання.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10 400 і 8 300 протягом тижня 11–17 березня та 9 900 протягом тижня 18–24 березня.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 11 березня коронавірус в Україні зафіксовано у 1 425 522 людей. За добу виявили ще 9 084 нових випадки Covid-19.

Зокрема, захворіли 442 дитини та 348 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 4 250 інфікованим.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Джерело: НАН