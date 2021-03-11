За даними виробника, ефективність вакцини після першої дози становить 95%. Це найвищий показник серед інших вакцин проти коронавірусу.

У клінічних випробуваннях не брали участі люди, які мали б сильну алергічну реакцію на інші вакцини. Під час досліджень такої реакції на вакцину від Pfizer/BioNTech не було.

Виробник наголошує, що в місцях вакцинації мають бути всі умови для того, щоб надати невідкладну допомогу, якщо вона знадобиться.

Вакцина також не проходила дослідження на вагітних, тому немає достатньої інформації про те, чи буде вона безпечною для майбутньої матері та її дитини.

За рекомендаціями МОЗ України, вакцинацію вагітним варто відтермінувати і зробити щеплення вже після народження дитини.