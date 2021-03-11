Станом на 11 березня у Києві за добу виявили 853 нові випадки коронавірусу.

Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 144 014 людей.

За день 25 осіб померло від вірусу, загалом – 2 834. Одужало за час пандемії 97 220 осіб, з них за останню добу – 534.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: