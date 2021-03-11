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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

853 випадки за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 11 березня у Києві за добу виявили 853 нові випадки коронавірусу.

карантин мужчина в маске

Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 144 014 людей.

За день 25 осіб померло від вірусу, загалом – 2 834. Одужало за час пандемії 97 220 осіб, з них за останню добу – 534.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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