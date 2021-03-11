Київ потрапив до двадцятки міст світу з найзабрудненішим повітрям

Станом на 11 березня 08.00 Київ посів 12-те місце у рейтингу міст світу з найбільшим забрудненням повітря.

Про це свідчать дані порталу IQAir, що відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Індекс Києва становив 154 за норми 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як нездоровий.

Читайте ЄС може оштрафувати Британію за систематичне забруднення повітря

За подібного рівня атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять надягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та користуватись очищувачами повітря, а також відмовитись від спортивних занять на повітрі.

Наразі Київ перебуває на 24-му місці у рейтингу та має рівень забрудненості повітря 116, який характеризується як шкідливий для вразливих груп населення.

На першому місці опинилося китайське місто Шеньян із показником забруднення повітря 264.

Забруднення повітря

У лютому 2021 року Київ три доби поспіль входив до топ-10 рейтингу Iqair за рівнем забрудненості повітря.

Тоді індекс забрудненості міста становив 152 за норми до 50. Такий рівень класифікується як шкідливий.

За рівнем забрудненості Київ обігнав тайландські міста Чианг-Май (індекс 143) та Бангкок (135).