Львівські школи не перейдуть на дистанційку до 16 березня – міськрада

За підсумками засідання міського штабу з протидії Коронавіруси прийняли рішення, що Львівські школи працюватимуть у звичайному режимі та не переходитимуть на дистанційне навчання щонайменше до 16 березня.

Про це повідомляє Львівська міськрада з посиланням на керівника управління освіти та науки Львівської міськради Зоряну Довганик.

– Ми щодня проводимо моніторинг захворюваності. Станом на 11 березня відвідуваність шкіл – 80%, – зазначила вона.

За її словами, позитивні ПЛР-тести виявили у 144 освітян та 122 учнів. Щодня кількість хворих збільшується у рамках 12-17 осіб.

У зв’язку з цим прийняли рішення до 16 березня проводити навчальний процес у звичному режимі. Також в такому режимі працюють установи дошкільної освіти у Львівській області. Наступне засідання міської комісії ТЕБ та НС запланували на 15 березня.

Коронавірус у Львівській області

Станом на ранок 11 березня коронавірус у Львівській області за весь час пандемії виявили у 84 334 місцевих жителів. Також в області зафіксували 2 352 летальних випадків.

У Львівській області зараз 9 914 людей хворіють на небезпечний вірус, однак водночас 72 068 осіб змогли подолати коронавірус.