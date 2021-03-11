Захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати на 20% за тиждень, сказав на брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

За його словами, зростає також госпіталізація хворих, водночас госпіталізують на третину більше пацієнтів, ніж виписують.

– Україна вийшла на 50% завантаженості реанімаційних ліжок, завантаженість ліжок з киснем уже сягнула 35-40%, – сказав він.

Ганіченко зазначив, що найбільш напружена ситуація залишається в шести областях: Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Вінницькій, Житомирській та Миколаївській.

Він вважає, що у Вінницькій та Миколаївській області необхідно якомога швидше посилити карантин.

Станом на 11 березня вже у 10 областях України перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Вони потрапили до помаранчевої зони карантину.

Зокрема, у помаранчевій зоні нині: Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області.