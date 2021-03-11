Міністерство юстиції України звернулося до Окружного адмінсуду Києва з позовом щодо протиправної діяльності Партії Шарія та заборони її діяльності. 11 березня ОАСК відкрив провадження.

– Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін’юсту від 4 березня 2021 року, щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність Партії Шарія, – йдеться у повідомленні.

ОАСК розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін.

Засідання у справі про заборону Партії Шарія призначено на 6 квітня.

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Міністр юстиції України Денис Малюська, у свою чергу, пояснив, що подали позов на основі матеріалів, наданих органами прокуратури та СБУ.

За його словами, підставою стали численні порушення Конституції та законів партією та її так званим лідером Анатолієм Шарієм.

– Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб, – написав Малюська у соцмережі.

Проросійський блогер Анатолій Шарій, якого підозрюють у держзраді, 25 лютого 2021 не з’явився на допит в СБУ, тому його оголосили у державний розшук.

16 лютого СБУ оголосила Анатолію Шарію підозру у злочинах, які підривають нацбезпеку України. Йдеться про дві статті ККУ – державна зрада та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Сам Шарій давно не живе в Україні.

Джерело: ОАСК