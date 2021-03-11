Обговорили реформи і ситуацію на Донбасі: Єрмак зустрівся з послами Великої двадцятки

Ввечері 10 березня в Офісі Президента відбулася перша зустріч з послами країн Великої двадцятки.

Керівник ОП Андрій Єрмак домовився із дипломатами про консультації у такому складі на постійній основі.

Що обговорювали посли Великої двадцятки з керівництвом Офісу президента України, далі у матеріалі.

Ситуація на Донбасі

Андрій Єрмак повідомив, що наступна онлайн-зустріч радників Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом.

За його словами, зараз Тристороння контактна група займається розробкою додаткові заходи для посилення контролю за режимом припинення вогню.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець розповів дипломатам про оперативну ситуацію на Донбасі.

Реформи

Заступник керівника ОП Юлія Свириденко запевнила, що наразі українська влада зосереджена на проведенні реформи фіксальної та митної служби, а також судів.

Окремо ведеться робота над зменшенням впливу олігархів на українську економіку.

Після вирішення головних проблемних питань Україна зможе успішно продовжити переговори з Міжнародним валютним фондом.

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Кримська платформа

Заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква нагадав, що лідери країн G20 отримали запрошення на установчий саміт Кримської платформи.

Публічний міжнародний захід очікується напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Президент Володимир Зеленський розраховує на міжнародну спільноту, яка послідовно підтримує прагнення України повернути Крим.

Саміт Кримська платформа має на меті розробку дієвого інструменту з деокупації Криму та захисту прав людей, які живуть на півострові.